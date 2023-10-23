Во второй тур выборов президента вышел «Аргентинский мини-Трамп»

«Аргентинский мини-Трамп» Милей вышел во второй тур выборов президента На фоне шестой рецессии за десятилетие в Аргентине во второй тур вышли министр экономики и анархо-капиталист, желающий закрыть ЦБ и перевести страну на доллар.