Во второй тур выборов президента вышел «Аргентинский мини-Трамп»

«Аргентинский мини-Трамп» Милей вышел во второй тур выборов президента На фоне шестой рецессии за десятилетие в Аргентине во второй тур вышли министр экономики и анархо-капиталист, желающий закрыть ЦБ и перевести страну на доллар.
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