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Володин пригрозил США за то, что толкают Киев на преступление — войну до последнего украинца

Володин пригрозил США за то, что толкают Киев на преступление — войну до последнего украинца

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в ответ на критику США в адрес России по поводу авиаударов по территории Украины задал вопрос, а что делал Вашингтон на протяжении восьми лет, которые киевский режим обстреливал Донбасс и его мирных жителей.

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