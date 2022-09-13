Володин пригрозил США за то, что толкают Киев на преступление — войну до последнего украинца

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в ответ на критику США в адрес России по поводу авиаударов по территории Украины задал вопрос, а что делал Вашингтон на протяжении восьми лет, которые киевский режим обстреливал Донбасс и его мирных жителей.