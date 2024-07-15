Андрей Рудской завершил «Шелковый путь» шестой подряд победой на этапах Autosport MediaПуть протяженностью почти в пять тысяч километров завершен! Улан-Батор встретил победителей и финишеров Международного ралли «Шелковый путь-2024».
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