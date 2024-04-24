С тех пор, как Россия покинула ПАСЕ и аннулировала все соглашения, прошло не так много времени. Однако, несмотря на это, критика со стороны данной организации продолжается неуклонно литься в нашу страну.
Вас никто не спрашивал: ПАСЕ назвала Путина «нелегетимным»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Свинухова
Резолюция от 17 октября ПАСЕ- странная странность,выборы президента были в марте.а резолюция от 17 октября.
Ответить
15 час.
Сергей Иовенко
"за убийство ответственен лично Владимир Путин," да подождите уж, Иосиф Виссарионович вон 250 мульёнов ушатал и ничего, ещё и войну выиграл, только вот со временем обнаружилась ошибка, до Гибралтара надо было дойти. Так что у ВВП ещё всё впереди и пусть трясутся следующие уже 300 мульёнов светлых лиц которые любят ходить через всякие перевалы, а то какой-то непорядок, не дотягивает до великого генсека.
Ответить
13 час.
Андрей
вышли из пасе и нечего оборачиваться.Плюнули на гейропку растёрли и забыли.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии