Вас никто не спрашивал: ПАСЕ назвала Путина «нелегетимным»

Сергей Иовенко

"за убийство ответственен лично Владимир Путин," да подождите уж, Иосиф Виссарионович вон 250 мульёнов ушатал и ничего, ещё и войну выиграл, только вот со временем обнаружилась ошибка, до Гибралтара надо было дойти. Так что у ВВП ещё всё впереди и пусть трясутся следующие уже 300 мульёнов светлых лиц которые любят ходить через всякие перевалы, а то какой-то непорядок, не дотягивает до великого генсека.