Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вас никто не спрашивал: ПАСЕ назвала Путина «нелегетимным»

Вас никто не спрашивал: ПАСЕ назвала Путина «нелегетимным»

С тех пор, как Россия покинула ПАСЕ и аннулировала все соглашения, прошло не так много времени. Однако, несмотря на это, критика со стороны данной организации продолжается неуклонно литься в нашу страну.

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Комментарии
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Галина Свинухова
Резолюция от 17 октября ПАСЕ- странная странность,выборы президента были в марте.а резолюция от 17 октября.
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15 час.
Сергей Иовенко
&quot;за убийство ответственен лично Владимир Путин,&quot; да подождите уж, Иосиф Виссарионович вон 250 мульёнов ушатал и ничего, ещё и войну выиграл, только вот со временем обнаружилась ошибка, до Гибралтара надо было дойти. Так что у ВВП ещё всё впереди и пусть трясутся следующие уже 300 мульёнов светлых лиц которые любят ходить через всякие перевалы, а то какой-то непорядок, не дотягивает до великого генсека.
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13 час.
Андрей
вышли из пасе и нечего оборачиваться.Плюнули на гейропку растёрли и забыли.
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12 час.

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