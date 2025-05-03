Отец сирийского президента жестко осудил атаки со стороны Израиля

Резкую критику в адрес Израиля после недавнего удара по Дамаску высказал отец президента Сирии Ахмада аль-Шараа (аль-Джулани) Хусейн аль-Шараа 2 мая на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).