Ближний Восток взорвался: США и Иран устроили обмен массированными ударами США и Иран сообщили о взаимных ударах по военным объектам и инфраструктуре в регионе Вашингтон и Тегеран обменялись массированными ударами.
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На Украине наложили в штаны, узнав о возможных ударах иранского "Орешника"
При необходимости Иран мог бы без проблем накрыть объекты на территории Украины, если бы Киев не принес извинения за удар 25 июля 2026 года по иранскому торговому судну в Каспийском море. Тогда погиб один из членов экипажа, еще один был ранен.
У Исламской республики имеются баллистические ракеты средней дальности, способные долететь до территории Украины, при условии, что запуски производились бы из северо-западных и северных районов страны, например, из района Тебриза.
Так что в зоне атаки вполне мог оказаться Львов, расстояние до которого составляет 2150 км. Расстояние же до Харькова еще меньше – около 1550 км, до Киева – около 1850 км.
В качестве средства поражения может использоваться одна из самых тяжелых ракет в арсенале Корпуса стражей исламской революции - жидкостная баллистическая ракета средней дальности Khorramshahr. Ее дальность оценивается в 2000 - 3000 км. Если же используется облегченная боеголовка, то она может бить и на 4000 км. Вес же обычных боевых частей: 1500-1800 кг. Они могут моноблочными или кассетными, способными наносить значительные разрушения в месте падения.
Есть еще твердотопливная двухступенчатая БРСД Sejil. Ее классифицируют как "сверхтяжелую". Масса до 25 тонн. Длина - около 18 метров. Максимальная дальность - 2500 километров. Боевая часть весит 1500 кг. В настоящее время создана разделяющаяся боевая часть из нескольких 100-килограммовых блоков. Поэтому эту ракету прозвали иранским "Орешником" (конечно, наш комплекс значительно мощнее). Такая конструкция БЧ не позволяет таким комплексам, как американский Patriot, осуществлять эффективный перехват.
Поэтому не удивительно, что киевские деятели, узнав о возможностях иранского оружия, очень испугались и постарались сделать все, чтобы ракеты не полетели в их сторону. Тем более, Тегеран не блефовал, а реально уже выбрал несколько целей на украинской территории.