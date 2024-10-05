Елисейский дворец осудил заявление Нетаньяху о «позорном» предложении Макрона

Политика как она есть

Елисейский дворец считает чересчур резкой реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о прекращении поставок вооружений, которые могут быть использованы в боевых действиях в секторе Газа.