Елисейский дворец осудил заявление Нетаньяху о «позорном» предложении Макрона

Елисейский дворец считает чересчур резкой реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о прекращении поставок вооружений, которые могут быть использованы в боевых действиях в секторе Газа.
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