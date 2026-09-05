AI Tax Increases Are Like The Tractor Tax Proposals Of Old Authored by Bruce Thompson via RealClearMarkets, President Ronald Reagan famously described Washington politicians' solutions to every problem as "if it moves, tax it.
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