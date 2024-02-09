Намедни произошло увы, вполне прецедентное событие - ребе Соловьёв в достаточно грубой форме, с таким демонстративным тыканьем, наехал на военкора Марата Хайруллина.
А давайте введём мораторий на разборки между своими?
Комментарии
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Ирина Власова
Какой же бред - все очевидно верно.
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19 час.
Galla
Надо же, какие либерасты "нежные". Нежно, так... страну продали за непонюх табака - "Боже храни Америку..."! Но, трогать ИХ не моги! Соловьёв "обидел"?! Ах, ты Боже мой! "Давайте жить ДРУЖНО"?! Сколько "жили дружно"?! И сколько (столь же "дружно") внимали либералистическим бредням?! До того "дружно", что сегодня НАШИ ребята насмерть стоят, защищая РОССИЮ, так на секундочку! А если кто из "обидчивых" БЕРЕГА ПОПУТАЛ, так следует ЕМУ ЭТИ БЕРЕГА показать... Без соплежуйства. Извиняюсь за НЕ ПОЛИТЕС. Не в бирюльки играем! Англосакский мир оскалился против России откровенным фашизмом! https://dzen.ru/video/watch/63f66db0cb11142e3f4af12b
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16 час.
Надежда Белугина
Это правда, читать злобные выпадки жителей одной страны друг против друга неприятно. И уважения нет ни к тому, ни к другому. Видна только злоба, невоспитанность, дикость обоих спорящих.
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14 час.
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