А давайте введём мораторий на разборки между своими?

Galla

Надо же, какие либерасты "нежные". Нежно, так... страну продали за непонюх табака - "Боже храни Америку..."! Но, трогать ИХ не моги! Соловьёв "обидел"?! Ах, ты Боже мой! "Давайте жить ДРУЖНО"?! Сколько "жили дружно"?! И сколько (столь же "дружно") внимали либералистическим бредням?! До того "дружно", что сегодня НАШИ ребята насмерть стоят, защищая РОССИЮ, так на секундочку! А если кто из "обидчивых" БЕРЕГА ПОПУТАЛ, так следует ЕМУ ЭТИ БЕРЕГА показать... Без соплежуйства. Извиняюсь за НЕ ПОЛИТЕС. Не в бирюльки играем! Англосакский мир оскалился против России откровенным фашизмом! https://dzen.ru/video/watch/63f66db0cb11142e3f4af12b