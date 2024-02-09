Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А давайте введём мораторий на разборки между своими?

А давайте введём мораторий на разборки между своими?

Намедни  произошло  увы,  вполне    прецедентное  событие    -  ребе  Соловьёв         в достаточно  грубой  форме,  с  таким    демонстративным    тыканьем,  наехал  на  военкора  Марата  Хайруллина.

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Комментарии
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Ирина Власова
Какой же бред - все очевидно верно.
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19 час.
Galla
Надо же, какие либерасты &quot;нежные&quot;. Нежно, так... страну продали за непонюх табака - &quot;Боже храни Америку...&quot;! Но, трогать ИХ не моги! Соловьёв &quot;обидел&quot;?! Ах, ты Боже мой! &quot;Давайте жить ДРУЖНО&quot;?! Сколько &quot;жили дружно&quot;?! И сколько (столь же &quot;дружно&quot;) внимали либералистическим бредням?! До того &quot;дружно&quot;, что сегодня НАШИ ребята насмерть стоят, защищая РОССИЮ, так на секундочку! А если кто из &quot;обидчивых&quot; БЕРЕГА ПОПУТАЛ, так следует ЕМУ ЭТИ БЕРЕГА показать... Без соплежуйства. Извиняюсь за НЕ ПОЛИТЕС. Не в бирюльки играем! Англосакский мир оскалился против России откровенным фашизмом! https://dzen.ru/video/watch/63f66db0cb11142e3f4af12b
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16 час.
Надежда Белугина
Это правда, читать злобные выпадки жителей одной страны друг против друга неприятно. И уважения нет ни к тому, ни к другому. Видна только злоба, невоспитанность, дикость обоих спорящих.
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14 час.

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