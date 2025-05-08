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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бетис» стал 12-м испанским клубом в финале крупного еврокубка. Больше только у Англии – 15

«Бетис» стал 12-м испанским клубом в финале крупного еврокубка. Больше только у Англии – 15

Команда Мануэля Пеллегрини впервые в своей истории сыграет в финале еврокубка – с «Челси» в финале Лиги конференций.

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