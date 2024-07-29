Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн человек

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что по состоянию на 1 июля количество самозанятых в столице превысило 1,7 млн человек.
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