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Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн человек

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн человек

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что по состоянию на 1 июля количество самозанятых в столице превысило 1,7 млн человек.

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