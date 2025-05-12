«Вместе мы сильнее»: Искандаров о волонтерах Менделеевска, поддерживающих бойцов СВО

Автор: Эльза КузнецоваФото: пресс-служба Менделеевского района РТ. На деловом понедельнике руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров рассказал о работе волонтерских групп, активно поддерживающих участников СВО.
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