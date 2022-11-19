Аргументы и Факты

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В парламенте Франции потребовали прекратить поддержку Зеленского

В парламенте Франции потребовали прекратить поддержку Зеленского

Парижу нужно перестать поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского после его заявлений, касающихся падения ракет в Польше, заявил депутат нижней палаты парламента Франции Николя Дюпон-Эньян, баллотировался в этом году в президенты страны.

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