Тюменские школьники собрали материал для мишеней на СВО

В учреждении пояснили, что на старых обоях удобно наносить разметку и отрабатывать стрельбу в полевых условияхУчащиеся школы №1 города Ялуторовска Тюменской области собрали старые обои для участников специальной военной операции, сообщается в группе образовательного учреждения во «ВКонтакте».
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