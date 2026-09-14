Тюменские школьники собрали материал для мишеней на СВО

В учреждении пояснили, что на старых обоях удобно наносить разметку и отрабатывать стрельбу в полевых условияхУчащиеся школы №1 города Ялуторовска Тюменской области собрали старые обои для участников специальной военной операции, сообщается в группе образовательного учреждения во «ВКонтакте».