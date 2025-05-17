Премьер-министр Албании преклонил колено перед Джорджей Мелони

Премьер-министр Албании Эди Рама устроил театрализованную сцену в пятницу, эффектно преклонив колено перед своей итальянской коллегой Джорджей Мелони при её прибытии на саммит Европейского политического сообщества.
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