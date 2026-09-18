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Царьград

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Квест на выживание для вдовы бойца СВО вскрыл страшную правду: Как жёны героев с детьми оказались на улице

Квест на выживание для вдовы бойца СВО вскрыл страшную правду: Как жёны героев с детьми оказались на улице

В Свердловской области люди бьют тревогу – наступающие холода их жилища не выдержат: коммунальные аварии становятся практически ежедневными, повсюду трещины, потолки вот-вот рухнут, а кипяток из подвала периодически превращает квартиры в сауны с чёрной плесенью.

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