Квест на выживание для вдовы бойца СВО вскрыл страшную правду: Как жёны героев с детьми оказались на улице

В Свердловской области люди бьют тревогу – наступающие холода их жилища не выдержат: коммунальные аварии становятся практически ежедневными, повсюду трещины, потолки вот-вот рухнут, а кипяток из подвала периодически превращает квартиры в сауны с чёрной плесенью.