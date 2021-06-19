Антимракобес: н...
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Наследники Шерлока Холмса

Наследники Шерлока Холмса

22 мая исполнилось 162 года со дня рождения сэра Артура Конан Дойла. Кем стали и как жили дети создателя знаменитого сыщика - рассказывает сегодня канал "А дети кто?" Сэр Артур Игнатиус Конан Дойл (1859-1930) Рассказы о Шерлоке Холмсе принесли его автору известность во всем мире и сделали его самым высокооплачиваемым писателем своего времени.

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