Наследники Шерлока Холмса

22 мая исполнилось 162 года со дня рождения сэра Артура Конан Дойла. Кем стали и как жили дети создателя знаменитого сыщика - рассказывает сегодня канал "А дети кто?" Сэр Артур Игнатиус Конан Дойл (1859-1930) Рассказы о Шерлоке Холмсе принесли его автору известность во всем мире и сделали его самым высокооплачиваемым писателем своего времени.