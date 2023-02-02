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Washington Post: американские чиновники предупредили Киев, что за поставки от Вашингтона придется отчитаться

Washington Post: американские чиновники предупредили Киев, что за поставки от Вашингтона придется отчитаться

Издание Washington Post сообщило, что американские чиновники предупредили украинскую сторону, что Киеву придется отчитаться за все, что ему поставляют власти Соединенных Штатов Америки.

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