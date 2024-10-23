«Золотые батоны» Кайзера

В ходе Мировых войн немцы показали, что «рождены, чтоб Кафку сделать былью». Но не стоит забывать, что многие фантасты ХХ века в своих романах описывали светлое будущее, лишь развивая технические идеи инженеров II и III Рейха.
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