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Военное обозрение

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«Золотые батоны» Кайзера

«Золотые батоны» Кайзера

В ходе Мировых войн немцы показали, что «рождены, чтоб Кафку сделать былью». Но не стоит забывать, что многие фантасты ХХ века в своих романах описывали светлое будущее, лишь развивая технические идеи инженеров II и III Рейха.

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