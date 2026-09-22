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Иркутск Сегодня

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В Иркутске разыскивают 38-летнего мужчину, приехавшего на заработки

Полиция Иркутска устанавливает местонахождение 38-летнего Дмитрия Стрельцова. Мужчина приехал в областной центр из Хабаровска на заработки, после чего перестал выходить на связь.

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