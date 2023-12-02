Стало известно, о чем россияне хотят спросить Путина на «Итогах года»

По информации телеканала «Россия 24», в call-центре по сбору обращений уже поступают вопросы и предложения от россиян по различным областям, охватывающим социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), спецоперации и здравоохранение, в рамках подготовки к мероприятию «Итогам года с Владимиром Путиным».