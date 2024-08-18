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Французский политик осудил украинских военных в касках СС

Французский политик осудил украинских военных в касках СС

В социальной сети французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял реакцию журналистов на видео, на котором украинские военнослужащие в касках с символикой СС издеваются над пожилым мужчиной.

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