Президент Путин поручил провести совещания по бесплатной газификации СНТ к августу

Региональные власти получили задание от президента России Владимира Путина до конца августа провести собрания в садоводческих некоммерческих объединениях (СНТ) для принятия решения о бесплатной газификации этих территорий.
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