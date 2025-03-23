«Чтобы выжить и победить, нужно постоянно двигаться»

Дымящаяся земля, россыпи мин под ногами, подбитая техника на спущенных шинах, тела погибших, сети из оптоволокна — такая картина открывается, когда приезжаешь в только что освобожденные села Суджанского района.
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