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«Чтобы выжить и победить, нужно постоянно двигаться»

«Чтобы выжить и победить, нужно постоянно двигаться»

Дымящаяся земля, россыпи мин под ногами, подбитая техника на спущенных шинах, тела погибших, сети из оптоволокна — такая картина открывается, когда приезжаешь в только что освобожденные села Суджанского района.

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