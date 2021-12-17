Закупки экс-министра Солдатовой «увязли» в омском арбитраже

Дисклеймер В материале представлена аналитическая информация, подготовленная на основе данных известного сервиса, специализирующегося на предоставлении сведений о различных аспектах деятельности российских компаний, а также арбитражных судов.
Дисклеймер В материале представлена аналитическая информация, подготовленная на основе данных известного сервиса, специализирующегося на предоставлении сведений о различных аспектах деятельности российских компаний, а также арбитражных судов.
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