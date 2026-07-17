Минобороны России провело первый методический сбор в июне 2026

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в июне 2026 года на базе 362-го мотострелкового полка прошел первый учебно-методический сбор с ответственными за подготовку личного состава в полках резерва, в рамках подготовки военнослужащих.
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