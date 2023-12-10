Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин

В преддверии выхода финальной серии популярного сериала о нескольких поколениях семейства Виндзоров «Корона» Нетфликс устроил в Лондоне прощальную вечеринку с участием актёров, исполнявших роли августейших особ и их приближенных: Эммы Коррин, Джиллиан Андерсон, Оливии Уильямс, Лесли Мэнвилл, Джонатана Прайса, Элизабет Дебики и других.
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