Шоу двойников: Джиллиан Андерсон, Элизабет Дебики и Эмма Коррин

В преддверии выхода финальной серии популярного сериала о нескольких поколениях семейства Виндзоров «Корона» Нетфликс устроил в Лондоне прощальную вечеринку с участием актёров, исполнявших роли августейших особ и их приближенных: Эммы Коррин, Джиллиан Андерсон, Оливии Уильямс, Лесли Мэнвилл, Джонатана Прайса, Элизабет Дебики и других.