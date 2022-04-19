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Япония столкнулась со значительным подорожанием древесины в марте

Япония столкнулась со значительным подорожанием древесины в марте

Древесина и пиломатериалы в Японии рекордно подорожали в марте. Под влиянием нескольких факторов, в том числе из-за ситуации на Украине, стоимость продукции повысилась на 60% относительно уровня прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на газету Asahi.

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