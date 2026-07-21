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Двойные стандарты Гааги

Двойные стандарты Гааги

Почему сербских военачальников времен боснийской войны сажают в тюрьмы, а их противников — в президентские кресла? Источник фото: Reuters 21 июля 2008 года в Белграде был арестован экс-президент Республики Сербской Радован Караджич.

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