Губератор Смоленской области Василий Анохин уволил всех заместителей

В целом процедура увольнения исключительно техническая. Гипотетически остается лишь один вопрос, все ли заместители вернутся в команду Анохина? Губератор Смоленской области Василий Анохин подписал распоряжения об увольнении своих заместителей.
В целом процедура увольнения исключительно техническая. Гипотетически остается лишь один вопрос, все ли заместители вернутся в команду Анохина? Губератор Смоленской области Василий Анохин подписал распоряжения об увольнении своих заместителей.
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