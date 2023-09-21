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Губератор Смоленской области Василий Анохин уволил всех заместителей

Губератор Смоленской области Василий Анохин уволил всех заместителей

В целом процедура увольнения исключительно техническая. Гипотетически остается лишь один вопрос, все ли заместители вернутся в команду Анохина? Губератор Смоленской области Василий Анохин подписал распоряжения об увольнении своих заместителей.

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