Си Цзиньпин через Лукашенко передал приглашение Путину на военный парад в Китае

Руководству КНР очень понравился Парад Победы в Москве, отчего пришло время Пекину блеснуть и провести мероприятия в честь окончания одной из самых разрушительных войн в истории человечества, приобщившись к славе.
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