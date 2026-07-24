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Аргументы недели

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В России снова заговорили о реестре педофилов: что предлагает Минцифры

В России снова заговорили о реестре педофилов: что предлагает Минцифры

В проекте доктрины по борьбе с IT-преступлениями, опубликованном Минцифры 21 июля, появился пункт о возможном создании реестра лиц, совершавших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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