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Новосибирская область активно расширяет сотрудничество со странами БРИКС

Новосибирская область активно расширяет сотрудничество со странами БРИКС

В третий день работы IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» глава Новосибирской области провёл рабочую встречу с делегацией Республики Индии во главе с госпожой Пурнимой Ананд, президентом международного форума БРИКС.

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