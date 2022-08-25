Новосибирская область активно расширяет сотрудничество со странами БРИКС

В третий день работы IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» глава Новосибирской области провёл рабочую встречу с делегацией Республики Индии во главе с госпожой Пурнимой Ананд, президентом международного форума БРИКС.
В третий день работы IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» глава Новосибирской области провёл рабочую встречу с делегацией Республики Индии во главе с госпожой Пурнимой Ананд, президентом международного форума БРИКС.
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