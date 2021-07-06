Крепость по имени «КВ». Как танкист Коновалов остановил немецкую армию

Мир оружияВоенное делоКрепость по имени «КВ». Как танкист Коновалов остановил немецкую армию Репродукция рисунка с изображением тяжелого танка КВ-1 из собрания музея бронетанковых войск СССР.Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ЕгоровПростой человек, стал прекрасным танкистом... и таких лихих парней было предостаточно, именно они презирая смерть и панику сумели выбить из фрицев их чванство и дать по соплям их арийскому превосходству ... Светлая память нашим дедам и отцам, сломавшим хребет европейскому фашизму.Комментировать
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