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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команда «Стейк» в «Ф-1», гонщики и боссы выбрали лучших в 2023-м, «Ред Булл» провалил крэш-тест и другие новогодние новости автоспорта

Sports.ru представляет новогодний дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

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