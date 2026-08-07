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Всё о женщинах

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Найден способ защитить виноград от грибкового увядания

Найден способ защитить виноград от грибкового увядания

Китайские и европейские молекулярные биологи выявили набор генов в ДНК большого числа штаммов грибков из рода Verticillium, вызывающих различные формы увядания оливок, винограда, хлопка и ряда других культурных растений.

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