Плату за воду предложили увеличить для части россиян

Плату за воду захотели увеличить для части россиян в городах федерального значения. Минстрой предложил разрешить регионам самостоятельно устанавливать повышающие коэффициенты для граждан, которые не поставили счетчики или просрочили их поверку.
Плату за воду захотели увеличить для части россиян в городах федерального значения. Минстрой предложил разрешить регионам самостоятельно устанавливать повышающие коэффициенты для граждан, которые не поставили счетчики или просрочили их поверку.
Свежие комментарии