Зеленский пожаловался Западу на тяжёлую жизнь: в интервью британскому журналисту Бартлетту он заявил, что не спит и «выживает» вместе с украинским народом.
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