"Уйди ради США". Кортеж Байдена в Нью-Йорке встретили призывами к его отставке

Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом© AP Photo / Gerald Herbert Кортеж президента США Джо Байдена в штате Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в мероприятиях по сбору средств, встретили протестующие с призывами к его отставке, сообщает пул Белого дома.