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Лавров вступил в спор с Токаевым. Чего так испугался президент Казахстана?

Лавров вступил в спор с Токаевым. Чего так испугался президент Казахстана?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что право государства на территориальную целостность превалирует над правом нации на самоопределение.

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Комментарии
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IP
Irina Pchibyla
Лавров прав . А токаеву пора пригласить северные районы в управление Казахстаном,  иначе нацики юга съедят его и не подавяься .
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13 час.
B
BaTaNya
Ну, Токарев ещё тот пидарок. Причем вечно обиженный и строящий значительную рожу ноль без палочки
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10 час.
Evgenija Palette
Ничего подобного... Целостность - когда уберешься в свои &quot;Три колодца&quot;... Отдашь Северный Казахстан, умник...
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3 час.
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