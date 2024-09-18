Захарова: РФ выступает за расследование взрывов в Ливане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время IV Евразийского женского форума заявила, что Россия призывает к проведению международного расследования в связи с массовым взрывом пейджеров в Ливане.
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