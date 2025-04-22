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Петербургский дневник

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Более 400 участников СВО подали заявки на программу «Время героев Санкт-Петербурга»

Более 400 участников СВО подали заявки на программу «Время героев Санкт-Петербурга»

Больше всего интересны технические специальности и строительство На кадровую программу «Время героев Санкт-Петербурга», ориентированную на участников специальной военной операции, поступило уже свыше 400 заявок.

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