Жильцов многоквартирного дома заставляли платить за услугу, которую они не выбирали

Управляющая компания установила видеокамеры и стала взимать за это плату. Жильцы возмутились. В Госкомитет по жилищному надзору поступило обращение от жителя дома № 26 по улице Беломорская в Петрозаводске.
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