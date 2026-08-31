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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко выиграла 15-й матч подряд на US Open и встретится с Яценко

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Камилу Осорио на старте US Open – 6:2, 6:4. Белоруска выиграла 24 последних стартовых матча на «Больших шлемах».

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