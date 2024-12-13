Разведчик ВС РФ: ВСУ бросили тела погибших сослуживцев под Работино

Действующий под позывным «Белый» офицер разведки группы Вооружённых сил Российской Федерации «Днепр» проинформировал о том, что военнослужащим удалось выдавить подразделения ВС киевского режима из укреплений у посёлка Работино на Запорожье.
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