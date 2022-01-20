Ракетчики ЮВО из Кубани совершают марш на полигон Капустин Яр для выполнения боевых пусков ракет

Более 400 военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершают многокилометровый комбинированный марш из пункта постоянной дислокации на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где они примут участие в тактическом учении с боевыми пусками ракет.
Более 400 военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершают многокилометровый комбинированный марш из пункта постоянной дислокации на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где они примут участие в тактическом учении с боевыми пусками ракет.
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