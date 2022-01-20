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Ракетчики ЮВО из Кубани совершают марш на полигон Капустин Яр для выполнения боевых пусков ракет

Ракетчики ЮВО из Кубани совершают марш на полигон Капустин Яр для выполнения боевых пусков ракет

Более 400 военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершают многокилометровый комбинированный марш из пункта постоянной дислокации на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где они примут участие в тактическом учении с боевыми пусками ракет.

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