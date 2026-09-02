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В Британии заморозили $13,5 млн средств Премьер-лиги из-за дела Sorare

В Британии заморозили $13,5 млн средств Премьер-лиги из-за дела Sorare

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заморозило более £10 млн, или около $13,5 млн, находящихся на банковском счете английской Премьер-лиги.

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