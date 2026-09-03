Кишинев меняет правила игры для Гагаузии

Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила график проведения выборов в Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ), которые состоятся 15 ноября.
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