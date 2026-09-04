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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суд разрешил бывшим игрокам НФЛ вернуться в студенческий футбол и выступать за «Луизиану Стейт»

Суд штата Луизиана временно запретил НСАА лишать права на выступление бывших профессиональных игроков, которые хотят вернуться в студенческий спорт.

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