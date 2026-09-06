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Царьград

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Филиппо назвал безумием идею бесполетной зоны над Украиной

Филиппо назвал безумием идею бесполетной зоны над Украиной

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал инициативу «Небесный щит», предполагающую патрулирование воздушного пространства западной Украины силами НАТО.

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