Филиппо назвал безумием идею бесполетной зоны над Украиной

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал инициативу «Небесный щит», предполагающую патрулирование воздушного пространства западной Украины силами НАТО.
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